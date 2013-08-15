Обсуждены вопросы создания новых рабочих мест

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном хокимияте 14 августа после 24-й сессии областного Кенгаша народных депутатов прошло совместное заседание областного Кенгаша народных депутатов и Жамбайского, Каттакурганского и Тайлокского районных Кенгашей народных депутатов. На повестке дня стоял вопрос "Исполнение в указанных районах программы организации рабочих мест в 2013 году".

Вел собрание хоким области, сенатор З.Мирзаев.

В начале мероприятия заслушан доклад депутата областного Кенгнаша народных депутатов Ш.Жамолова по вопросу повестки дня, после чего выступили представители вышеназванных районов и представили информацию исходя из доклада Ш.Жамолова.

В процессе собрания отмечены недостатки в организации новых рабочих мест и обеспечении занятости местного населения в указанных районах области. Определены первоочередные задачи по исполнению программы организации рабочих мест на 2013 год.

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