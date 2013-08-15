Садык Сафаев назначен президентом Федерации регби в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по внешнеполитическим вопросам, сенатор Садык Сафаев назначен на пост президента Федерации регби Узбекистана. По этому случаю 14 августа Посол Великобритании Джордж Эдгар организовал ужин.

Как сообщает пресс-служба британского посольства, Дж.Эдгар поздравил С.Сафаева с назначением и пожелал Узбекистану успехов в развитии регби. В ходе беседы британский посол и сенатор обсудили все тонкости игры регби с присутствующими на данном мероприятии экспертами.

Посол напомнил, что регби-юнион появился в Англии в начале 19-го века и сегодня получил распространение по всему миру. В этот вид спорта играют в странах Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии.

В 2009 году Международный олимпийский комитет принял решение о включении регби в летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В программу Олимпиады 2016 было решено включить регби-7, которая отличается от "большого" регби более короткой продолжительностью матча – 2 тайма по 7 минут, и меньшим количеством игроков - в каждой команде играют 7 (3 нападающих и 4 защитника), а не 15 игроков. Разновидность регби-7 зародилась в Шотландии и требует от игроков большей мобильности и скорости, чем в классическом регби.

Отметим, на сегодняшний день в Узбекистане функционируют 23 федерации и 2 ассоциации по различным видам спорта. Федерация регби Узбекистана станет очередным спортивным объединением Республики.

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