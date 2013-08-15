В Узбекистане принимаются меры по защите молодежи от пагубного влияния

ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. "Воспитание гармоничного поколения и сбережение его от пагубного влияния религиозно-экстремистских групп" стало темой пресс-конференции, организованной 14 августа Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно с Ташкентским государственным педагогическим университетом и Республиканским научно-практическим центром национальной идеи и идеологии.

В мероприятии приняли участие представители Ташкентского исламского университета, Управления мусульман Узбекистана, Международного центра Имама Бухари и журналисты.

Как отмечалось в выступлениях, в Узбекистане созданы необходимые условия и возможности для воспитания здорового, гармонично развитого поколения. В эту работу вовлечены среднеобразовательные и высшие учебные заведения, органы местного самоуправления (махалли), общественные и религиозные организации.

Ими регулярно проводятся "круглые столы", беседы, в том числе с использованием современных средств мультимедиа. В ходе данных мероприятий особый акцент делается на воспитании молодежи в духе патриотизма, идей религиозной и национальной толерантности, общечеловеческих нравственных ценностей. Отдельное внимание уделяется ограждению подрастающего поколения от различных пагубных угроз и чуждых для нашего менталитета религиозных и экстремистских влияний, которые в том числе могут проникать через сеть Интернет.

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