Узбекистан посещает делегация южнокорейского Буддийского ордена

ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с дружеским визитом прибыла делегация Буддийского храма Республики Корея во главе с настоятелем Ли Му Вонгом и представителем Хан Чулом. 14 августа они были приняты председателем Комитета по делам религий Артукбеком Юсуповым.

Как сообщает пресс-служба комитета, в ходе состоявшейся беседы А.Юсупов ознакомил гостей с религиозной обстановкой в Узбекистане, рассказал о духовной жизни граждан страны. Как отметил глава комитета, на сегодняшний день в Республике на равных правах и в дружных отношениях сосуществуют 16 различных религиозных конфессий и представители более 130 наций. В их числе руководитель Буддийского храма принимает непосредственное участие во всех мероприятиях, посвященных межрелигиозной толерантности.

Представитель Буддийского ордена Ли Му Вонг, в свою очередь, отметил духовную теплоту, которую он почувствовал в Узбекистане, несмотря на то, что здесь он находится впервые. "Красота и чистота города, радостные лица людей, современные здания и сооружения, все это говорит о процветающем настоящем и светлом будущем", – подчеркнул гость, признавшись, что хотел бы также посетить город Самарканд.

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