В Навои прошли соревнования по триатлону на Кубок Узбекистана

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 14 августа по инициативе Центрального Кенгаша общества содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар" ("Патриот") в Навои прошли спортивные соревнования на Кубок Узбекистана.

Более 70 юношей и девушек, возрастных групп 14-16, 17-19 и старше 19-летнего возраста, из 10 областей страны соревновались за Кубок в беге, плавании и велогонках.

В общекомандном зачете быстрее, сильнее и везучее оказались спортсмены из Кашкадарьинской области. Они и завоевали Кубок Узбекистана. На втором месте - команда спортсменов Самаркандской области, на третьем месте - юноши и девушки из Сурхандарьи.

В заключение победителям были вручены дипломы и памятные подарки от организаторов турнира.

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