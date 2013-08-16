Разъяснены вопросы развития собственного бизнеса

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа в Фуркатском районе Ферганской области состоялась открытая беседа на тему "Малый бизнес и частное предпринимательство – основа экономического развития общества", которая была нацелена на повышение правовых, экономических знаний и навыков граждан, решивших начать свой бизнес.

В мероприятии приняли участие жители района, представители культурно-просветительского центра, фонда "Махалля", ОДМ "Камолот" района.

В процессе мероприятия его участникам разъяснены пути создания своего дела и его развития, аспекты организации ремесленного дела, способы получения льготных кредитов из местных коммерческих банков.

Присутствующим также рассказано о возможностях производства сувенирных изделий для туристической отрасли, шитья национальных костюмов, гончарства, изготовления ковров, вышивания, золотошвейного искусства.

В рамках мероприятия состоялась выставка образцов искусства управления благотворительного фонда "Олтин мерос".

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