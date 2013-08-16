Жителям махалли рассказали о достижениях независимости

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа в махаллинском сходе граждан "Истиклол" Узбекистанского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", организованное по инициативе районного общественного фонда "Махалля".

В мероприятии участвовали жители и молодежь махаллинского схода граждан, представители культурно-просветительского центра района, фонда "Махалля", ОДМ "Камолот, органов внутренних дел.

Докладчики рассказали о достижениях независимого Узбекистана, разъяснив демократические реформы, проводимые в стране. Также они отметили, что необходимо ценить мирную жизнь в обществе, а также быть бдительными во время пребывания за границей и не попасть в руки торговцев людьми.

После завершения открытой беседы, для ее участников было организовано концертное мероприятие с участием местных деятелей искусства и творчества.

УЗИНФОРМ