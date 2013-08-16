В Самарканде проходят тренинги инклюзивного образования

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде с 14 августа начались традиционные тренинги на тему "Методология организации инклюзивного образования" для преподавателей народного, среднего специального, профессионального и высшего образования.

В тренингах, организуемых Фондом поддержки социальных инициатив и Министерством народного образования Республики Узбекистан, принимают участие педагоги учебных заведений из Навоийской, Самаркандской, Андижанской областей и города Ташкента.

Во время тренингов у участников будут сформированы навыки работы с учениками с ограниченными возможностями, а также они научатся использовать эти навыки при участии в проектах, направленных на внедрение инклюзивного образования. Им также будет разъяснена специальная терминология, используемая при работе с детьми с ограниченными возможностями.

Тренинги продлятся до 25 августа текущего года и в них примут участие свыше 120 педагогов.

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