Работа по благоустройству улиц Самарканда продолжается

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня на улице Дахбед города Самарканда можно увидеть большие изменения в архитектурно-строительном, созидательном и озеленительном плане. Проходящие по ней люди изумляются происходящим там мероприятиям по благоустройству и развитию.

Здесь по инициативе администрации области возведены культурно-бытовые здания, гостиницы, крупные жилые комплексы, которые имеют свои архитектурные особенности. В настоящее время по улице Дахбед города Самарканда продолжаются строительные работы, которые выполняют строительные компании Самарканда. Ряд жилых домов был недавно сдан в эксплуатацию своим владельцам, которые были приятно удивлены их удобствами.

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