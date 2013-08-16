Танцевальный лагерь в самом разгаре

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. На базе летнего оздоровительного лагеря "Сокол" продолжает функционировать молодежный танцевальный лагерь Tashkent Dance Camp, в котором принимают участие более 100 человек из России, Казахстана и Узбекистана.

Организаторами данного лагеря выступают Фонд Форум, ЦМИ "Келажак овози", Zlotnikov Dance Center при поддержке посольства США в Узбекистане и Израильского культурного центра.

В лагере занимается молодежь в возрасте от 7 до 28 лет. Среди них есть любители и профессионалы, которые имеют определенные достижения.

Помимо специальных занятий проходят различные культурные мероприятия и дискотеки. Каждый день посвящен определенной тематике. Обучение проходит по основным танцевальным направлениям: popping, raga-jam, hip-hop и другие.

Среди проводящих мастер-классы – тренеры из России, Украины, Казахстана, США и Израиля.

Лагерь продлится до 18 августа, после чего танцоры примут участие в Международном танцевальном конкурсе хореографии и спортивной пластики

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