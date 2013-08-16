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Главы региональных ведомств в Узбекистане будут отчитываться перед депутатами
16.08.2013 17:07

ТАШКЕНТ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан провела 15 августа очередное пленарное заседание, на котором был рассмотрен ряд законопроектов в первом чтении.

Депутаты, в частности, обсудили законопроект "О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан "О политических партиях".

Документом предусматривается наделить партийные группы правом на заслушивание на сессиях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгаша народных депутатов отчета или информации руководителя государственного органа, расположенного на соответствующей территории, по вопросам их деятельности. Решение при этом принимается при условии поддержки более половины депутатов. Предполагается закрепить, что предложения партийных групп по вопросам, вносимым соответственно в Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и Кенгаша народных депутатов, подлежат обязательному рассмотрению.

Поправками определяются условия и порядок образования или прекращения деятельности партийных групп, а также расширяются их полномочия в кадровой политике. Партийные группы получат право вносить предложения по кандидатурам председателей, заместителей председателей и членов комитетов или комиссий соответствующего представительного органа.

Далее был рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим укреплением судебной защиты субъектов предпринимательства".

Поправки в частности коснутся Закона "О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов", где предусмотрена возможность обжалования действий и решений должностных лиц, контролирующих органов, однако подача жалобы не приостанавливает его действия. В целях предотвращения нарушения прав хозяйствующих субъектов и создания им дополнительных гарантий проектом закона предусматривается приостанавливать исполнение указанных действий или решений при подаче проверяемым хозяйствующим субъектом жалобы в суд.

Документом также предусматривается возможность проведения хозяйственными судами выездных судебных заседаний. Данная практика будет способствовать повышению доступности правосудия для субъектов предпринимательства, находящихся в отдаленных районах республики, существенно сократив их транспортные расходы.

На заседании нижней палаты парламента также обсуждался проект закона "О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан (Ташкент, 14 июня 2013 года)". Было отмечено, что данный договор закрепляет основные принципы и приоритетные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, экологической и других областях.

Документом подтверждается единая согласованная позиция в отношении развития справедливой системы водопользования в Центральной Азии, предусматривающей решение всех вопросов в водно-энергетической сфере, включая строительство новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках, в соответствии с общепризнанными нормами международного права и с учетом интересов всех государств данного региона. С учетом высказанных мнений, депутаты приняли данный закон. Он будет направлен в Сенат Олий Мажлиса для дальнейшего рассмотрения.

УЗИНФОРМ

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