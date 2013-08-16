Машиностроение Узбекистана за 7 месяцев выросло на 23,2%

ТАШКЕНТ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. В январе-июле 2013 года предприятия машиностроительной отрасли Узбекистана произвели промышленную продукцию на 6290,7 млрд. сумов, что на 23,2% больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные опубликовал Госкомстат Республики.

В частности, общее производство автомобилей в стране выросло на 11,2% и составило 145 067 единиц. Выпуск грузовых автомобилей увеличился на 97,5%, специализированных – 47,6%, автобусов – 28,5%, легковых (без специализированных) – 10,4%. Производство автомобильных двигателей в Узбекистане выросло в 40,4 раза, автомобильных прицепов и полуприцепов – в 1,9 раза, дисков колес автомобилей – на 8,1%, аккумуляторов – на 5,4%.

Предприятия электротехнической промышленности за 7 месяцев 2013 года увеличили выпуск таких видов продукции, как кабели городской телефонной связи (в 2,0 раза), кабели сигнально-блокировочные (1,8), провода неизолированные контактные (троллейные) (на 39,3%), провода шланговые (30,9%), провода бытовые (13,0%), провода установочные (3,5%). Производство энергосберегающих ламп выросло на 45,2%, телевизоров – на 20,2%, стиральных машин – на 16,9%.

Высокие темпы роста отмечены в сельскохозяйственном машиностроении. За отчетный период производство пресс-подборщиков увеличено в 3,0 раза, борон – в 1,9 раза, тракторных прицепов – на 84,8%, тракторов – на 82,1%, зерноуборочных машин – на 44,9%, тракторных косилок – на 31,0%.

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