Президент Узбекистана поздравил Хамида Карзая

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Исламской Республики Афганистан Хамида Карзая, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День независимости отмечается в Афганистане ежегодно 19 августа. Именно в этот день в 1919 году Афганистан провозгласил свою независимость от Великобритании.

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