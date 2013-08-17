Ислам Каримов поздравил Президента Индонезии

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдхойоно, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День независимости отмечается в Индонезии 17 августа. В этот день в 1945 году силы национально-освободительного движения Индонезии провозгласили независимость своей страны от Нидерландов.

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