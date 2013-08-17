В Узбекистан прибыл новый посол Палестины

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане приступил к своим обязанностям вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина Мухаммад Абдулла Таршахани. 15 августа его принял министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов, который принял копию верительных грамот посла.

На состоявшейся после краткой церемонии беседе стороны обсудили текущее положение и перспективы узбекско-палестинских отношений. Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международной и региональной проблематики, включая ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

Напомним, в июле свою дипломатическую миссию в Узбекистане завершил Асад Мунем Аль-Асад, возглавлявший посольство Палестины в Ташкенте с 2006 года.

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