Глава Представительства ЮНИСЕФ завершает миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Жан-Мишель Дельмот завершает свою миссию в Узбекистане. По этому случаю, 16 августа его принял министр иностранных дел Республики Абдулазиз Камилов.

Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность Ж.Дельмоту за плодотворное сотрудничество в реализации совместных проектов, направленных на решение практических задач в области здравоохранения, образования и других сферах.

На встрече был подчеркнут конструктивный характер отношений между Узбекистаном и ЮНИСЕФ, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимодействия на различных направлениях.

ЮНИСЕФ осуществляет свою деятельность в Узбекистане с 1994 года в области защиты прав детей, с целью оказания помощи по реализации основных потребностей детей и расширения их возможностей, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал. В рамках программы сотрудничества ЮНИСЕФ работает с национальными правительствами на центральном и местном уровнях, гражданским обществом и международными партнерами.

Напомним, Жан-Мишель Дельмот возглавлял представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане с 2010 года.

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