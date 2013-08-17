Производство стройматериалов в Узбекистане в январе-июле выросло на 9,9%

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал показатели развития промышленности строительных материалов в Республике в январе-июле 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятиями отрасли произведено продукции на 2107,2 млрд. сумов, что на 9,9% больше, чем за 7 месяцев прошлого года. В целом, удельный вес отрасли в общем объеме промышленной продукции Республики составил 6,3%.

В частности, значительно увеличен выпуск таких видов продукции, как мягкие кровельные материалы и изол (в 7,8 раза), алюминиевые композитные панели (4,3), сэндвич-панели (на 44,4%), строительные сухие смеси (41,8%), керамические плиты для внутренней облицовки стен (35,6%), сборные железобетонные конструкции (3,0%), цемент (2,4%).

Высокие темпы роста отмечены также в производстве таких видов стройматериалов, как бутовый камень (в 2,3 раза), гравий (2,1), товарный бетон (2,0), каолин обогащенный (61,8%), гипсовый камень (на 52,4%), известняк (26,8%), асфальтобетон (23,2%).

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