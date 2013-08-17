Легкая промышленность Узбекистана за 7 месяцев выросла на 15,9%

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития легкой промышленности Республики за январь-июль 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятиями отрасли произведено продукции стоимостью 4199,8 млрд. сумов, что на 15,9% больше соответствующего периода прошлого года. Доля легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции составила 12,6%.

За 7 месяцев предприятия хлопчатобумажной промышленности выпустили продукцию на 984,3 млрд. сумов (рост на 18,2%), трикотажной промышленности – 405,0 млрд. сумов (30,9%), швейной промышленности – 398,7 млдр. сумов (23,2%), кожевенной – 219,7 млрд. сумов (21,2%).

В частности, увеличено производство текстильной галантереи (в 4,3 раза), смесовых тканей (2,2), трикотажного полотна (1,6), нитей шелка-сырца (1,5), тканей хлопчатобумажных (1,4), трикотажных изделий (1,4), хлопчатобумажной пряжи (1,3), чулочно-носочных изделий (1,3), ковров и ковровых изделий (на 14,6%).

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