В Ташкенте стартовал прием документов для оплаты контракта в вузе

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа стартовал прием документов для участия в Программе образовательных грантов, организаторами которой являются Фонд Форум и общественный фонд "Мехр нури".

За весь период проведения данной программы в ней приняли участие более 12 000 студентов. Общая сумма грантов с момента проведения составила 1,735 млрд. сумов.

Отбор конкурсантов проводят специалисты по различным направлениям, которые помимо специализированных вопросов задают и связанные с психологией, и ситуативные.

Стоит отметить, что анкеты, заполненные неправильно или не до конца, к рассмотрению не подлежат.

По итогам отбора победители получат грант на один учебный год с возможностью его продления.

Прием документов завершится 5 сентября.

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