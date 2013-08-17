В Ташкенте стартовал прием документов для оплаты контракта в вузе

В Ташкенте стартовал прием документов для оплаты контракта в вузе17.08.2013 13:36
ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа стартовал прием документов для участия в Программе образовательных грантов, организаторами которой являются Фонд Форум и общественный фонд "Мехр нури".
За весь период проведения данной программы в ней приняли участие более 12 000 студентов. Общая сумма грантов с момента проведения составила 1,735 млрд. сумов.
Отбор конкурсантов проводят специалисты по различным направлениям, которые помимо специализированных вопросов задают и связанные с психологией, и ситуативные.
Стоит отметить, что анкеты, заполненные неправильно или не до конца, к рассмотрению не подлежат.
По итогам отбора победители получат грант на один учебный год с возможностью его продления.
Прием документов завершится 5 сентября.
УЗИНФОРМ