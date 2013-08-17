Медиа-лагерь - 2013 продолжает свою работу

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 16 августа в Ташкентской области в санатории "Умид гульшани" в Кибрае начались практические занятия для молодых журналистов "Медиа-лагеря - 2013".

Стоит отметить, что лагерь для молодых телевизионщиков проводится уже в четвертый раз. В этом году знания по различным направлениям получают 120 журналистов, операторов и операторов монтажа со всей Республики.

Организаторами лагеря выступили Фонд Форум, Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана, ЦМИ "Келажак овози", Совет Федерации профсоюзов Узбекистана, представительства ОБСЕ и ЮНЕСКО в Узбекистане, Фонд имени Конрада Аденауэра в Узбекистане и Творческий союз журналистов Узбекистана.

Ежегодно начинающих и молодых журналистов обучают специалисты из различных стран и ведущих телевизионных компаний. В этом году семинары проводят продюсер компании Houpla, телеоператор Майкл Брассет (США) и продюсер, журналист Брук Макдональд (США).

Каждый день в лагере проходят мастер-классы с ведущими отечественными журналистами.

В основу программы этого года вошли теоретические и практические занятия по подготовке новостных и аналитических материалов.

По итогам проводимых лагерей и семинаров 40 выпускников молодежной студии работают на негосударственных телерадиостанциях.

Медиа-лагерь продлится до 22 августа.

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