В Ташкенте стартовал прием документов на Программу грантов на развитие малого и среднего предпринимательства и фермерства

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа стартовал прием документов на Программу грантов на развитие малого и среднего предпринимательства и фермерства, которую проводит общественный фонд "Мехр нури".

В конкурсе могут участвовать все желающие, которые хотят начать производство продуктов питания, текстиля, а также заняться земледелием, животноводством и птицеводством на территории Узбекистана.

Стоит отметить, что при отборе преимущество будет отдаваться проектам, направленным на развитие семейного и надомного бизнеса.

Участники должны будут заполнить определенные документы, которые будут рассматриваться специалистами в данной сфере. Программа рассчитана на тех, кто хочет открыть свое собственное дело и испытывает определенные сложности.

Прием документов будет осуществляться до 15 октября.

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