В Ташкенте стартует международный танцевальный конкурс

В Ташкенте стартует международный танцевальный конкурс17.08.2013 09:11
ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте идут последние приготовления к пятому Международному конкурсу современной хореографии и спортивной пластики, который стартует 17 августа.
Разработана специальная программа проведения мероприятия. Параллельно в нескольких местах начнутся отборочные туры по направлениям для танцоров, роллеров, скейтеров, велосипедистов.
С утра начнется регистрация всех участников. В рамках отбора будут также проходить танцевальные батлы и мастер-классы с зарубежными специалистами.
19 августа состоится гала-концерт с участием звезд узбекской эстрады и награждение победителей.
Организаторами конкурса выступают Фонд Форум, Фонд развития детского творчества, Министерство народного образования, Федерация профсоюзов Узбекистана при поддержке посольства США в Узбекистане и Израильского культурного центра.
УЗИНФОРМ