В Ташкенте стартует международный танцевальный конкурс

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте идут последние приготовления к пятому Международному конкурсу современной хореографии и спортивной пластики, который стартует 17 августа.

Разработана специальная программа проведения мероприятия. Параллельно в нескольких местах начнутся отборочные туры по направлениям для танцоров, роллеров, скейтеров, велосипедистов.

С утра начнется регистрация всех участников. В рамках отбора будут также проходить танцевальные батлы и мастер-классы с зарубежными специалистами.

19 августа состоится гала-концерт с участием звезд узбекской эстрады и награждение победителей.

Организаторами конкурса выступают Фонд Форум, Фонд развития детского творчества, Министерство народного образования, Федерация профсоюзов Узбекистана при поддержке посольства США в Узбекистане и Израильского культурного центра.

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