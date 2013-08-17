В Намангане подвели итоги областного этапа конкурса "Энг улуг, энг азиз!"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Намангане прошел областной этап конкурса "Энг улуг, энг азиз!", который состоялся в колледже искусств Намангана. Его гостями стали хоким области, сенатор Олий Мажлиса Баходир Юсупов и председатель Республиканского творческого объединения "Тасвирий ойна", член жюри конкурса "Энг улуг, энг азиз!" ("Самый великий, самый дорогой!") Исфандиёр Латипов.

В своем приветственном слове руководитель Республиканского творческого объединения "Тасвирий ойна" и хоким области отметили, что за 22 года независимости в стране произошли грандиозные изменения во всех сферах жизни, Узбекистан занял достойное место в мировом сообществе и уверенно продвигается по пути к прогрессу, строит счастливое будущее.

Гости осмотрели выставку творений журналистов, писателей, поэтов, художников, а также фото- и киноработ, посвященных свершениям эпохи независимости. Мероприятие провел начальник управления печати и информации Равшанбек Мирзаолимов, участвовали председатели Творческого союза журналистов и Союза писателей Рахимжон Ирисов и Жамолиддин Муслим.

В ходе торжественной церемонии были вручены подарки и почетные грамоты победителям: первое место занял представитель газеты "Шифокор ва хаёт" Содик Сайхун, второе и третье – редакторы газет "Мураббий" и "Узбегоийм" Дилбар Хайдарова и Дилбархон Хайдарова.

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