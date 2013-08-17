Все наманганские ребята получат толику внимания и заботы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области под лозунгом "Хар бир бола – мехр огушида" ("Каждому ребенку – заботу и внимание") 15 августа завершилась акция по проведению медосмотра детей и подростков.

Опытные врачи-специалисты провели медосмотр в детских домах № 26 "Мехрибонлик" и № 6 – для детей с нарушениями психофизического развития.

Также аналогичные медосмотры были проведены в специализированных школах-интернатах во всех районах области, лагере детского отдыха "Мехржон" в кишлаке Гава Чустского района.

Как отмечает главный педиатр областного управления здравоохранения Дилфуза Болтабоева, особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями, а также ребятам малообеспеченных семей. Маленькие пациенты из этих категорий прошли особенно углубленное обследование, им были даны консультации высококлассных специалистов.

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