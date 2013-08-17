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Джумашуй – территория мира, добра и дружбы
17.08.2013 12:35

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. В среду в Джумашуе – центре Мингбулакского района Наманганской области – прошел фестиваль дружбы народов, ставший в последние несколько лет доброй традицией. В традиционном концерте, который был посвящен 22-летию независимости Республики Узбекистан, приняли участие представители всех наций, проживающих на наманганской земле.

"Сегодня в Мингбулакском районе проживают представители 12 национальностей, и все жители этой земли вне зависимости от происхождения живут в мире и согласии. И это прекрасное качество людей позволяет проводить подобного рода мероприятия", – отметила в приветственном слове заместитель хокима района, председатель районного женского комитета Ирода Кучкарова.

"Наши дети должны быть мудрее, умнее и, конечно же, счастливее нас" – эти слова Президента Ислама Каримова стали девизом концертной программе. Народные и современные танцы исполнили воспитанники детских дошкольных учреждений №№ 4 и 5 Джумашуя. Танцевальным номером поздравили гостей и учащиеся местной школы № 7. Украинскую пляску исполнили учащиеся местной школы № 14. Красивая песня о Родине прозвучала из уст солиста народной песенно-танцевальной группы "Юлдузча" Ильхома Меликузиева.

"Мы на протяжении уже нескольких лет проводим различные фестивали под девизом "Узбекистан – наш общий дом". И каждый раз вспоминается то, что мы с давних лет дружно проживаем на этой благословенной земле", – сказала в своем выступлении председатель Наманганского корейского культурного центра Лариса Ни.

Она напомнила, что 75 лет назад корейцы, депортированные с дальнего Востока, приехали именно в Мингбулакский район. Тогда же был организован колхоз "Гигант", который на протяжении многих лет был колхозом-миллионером. И все труженики этого хозяйства, ныне живущие как в Узбекистане, так и в странах СНГ, до сих пор помнят Мингбулак и считают его своей родиной. "Хотела бы отметить, что толчком для укрепления единства народов и активной работы национальных культурных центров стало провозглашение независимости нашей страны, реализация в Узбекистане принципа равенства всех людей независимо от их национальности, вероисповедания. Мы будем работать во имя процветания Узбекистана и впредь, с еще большим энтузиазмом", – подчеркнула Лариса Петровна.

После этого от имени Корейского центра поздравили присутствующих ученицы школы № 49 города Намангана. Красивую песню на корейском языке спела Айдказин Айми. Стихотворение на языке Страны утренней свежести прочитала Даяна Курбанова.

Следующим номером программы стал танец в исполнении активистов Корейского культурного центра под руководством Валентины Цой. Синхронное владение большими корейскими веерами заворожило зрителей, никого не оставив равнодушным.

Под узбекскую музыку ученики той же 14-й школы исполнили номер "Патыр", который показывает трепетное отношение людей к хлебу. А воспитанники детского сада № 4 сплясали татарский народный танец.

"Я очень счастлива видеть радость детей, которые танцуют и поют на сцене. Уже само проведение этого фестиваля является уникальным событием в истории нашей Родины, которой в этом году исполняется 22 года. За это время Узбекистан добился успехов, соизмеряемых столетиями. Сейчас радуешься особенно за молодое поколение. Какие двери, какие возможности открыты перед нашими детьми! Смотрите, на этом мероприятии узбеки поют по-русски, корейцы говорят по-узбекски – это разве не свидетельство того, что для наших детей нет никаких преград в общении друг с другом! Страна, где народы крепко дружат между собой, является единым крепким демократическим гражданским обществом. В первую очередь спасибо хотелось бы сказать нашему Президенту, под руководством которого наша страна идет вперед", – сказала председатель областного Киргизского культурного центра Махпиратхон Истамкулова.

В заключительной части фестиваля представители районного хокимията и областных национальных культурных центров вручили ценные подарки и грамоты за вклад в развитие дружбы между народами.

Эффектным аккордом стал танец под звуки песни о Родине на узбекском языке, в котором приняли участие все выступавшие ранее артисты.

УЗИНФОРМ

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