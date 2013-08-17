В Намангане обсудили роль семьи в жизни военнослужащих

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. В среду в Наманганском областном управлении по делам обороны состоялось собрание, посвященное проблемам семьи в современном обществе. В мероприятии участвовали офицеры и военнослужащие-контрактники, служащие ВС, члены их семей, дети. Провел мероприятие военный прокурор города Намангана майор юстиции Шукур Ташматов.

Заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Манзура Азизова отметила, что за годы независимости в Узбекистане принят целый ряд законодательных документов, направленных на защиту семьи, материнства и детства. Так, она отметила, что для тысяч способных девушек участие в конкурсе на премию великой поэтессы Зульфии стало поистине звездным часом и шансом проявить свои таланты. А недавно принятый Закон "О семейном предпринимательстве" также стал ярким проявлением заботы о благосостоянии женщин, которые теперь могут вести семейный бизнес, не особо отрываясь от воспитания детей и домашних забот. Было отмечено и то, что женщины часто становятся жертвой торговли людьми и незаконной миграции.

Председатель отделения фонда "Нуроний" Олимжон Нуриддинов рассказал о юридических аспектах защиты семьи, совершенствовании законодательства, а также о негативных явлениях, порой родители бросают воспитание ребенка на самотек, не могут защитить от тлетворного влияния улицы, порой и сами могут послать малыша за сигаретами, за водкой и пр.

Об опасности ранних браков для здоровья женщин, взаимопонимании в семье и других вопросах рассказали специалист республиканского института здоровья Анвар Алиханов и заведующий Касансайским отделом загса Насиба Умарова.

С информацией о положении дел в сфере профилактики преступности среди несовершеннолетних и работе по созданию рабочих мест выступили представители органов внутренних дел, содействия занятости и социальной защите.

В завершение мероприятия военный прокурор города Намангана майор юстиции Шукур Ташматов подвел итоги и подчеркнул значение семьи для военных как крепкого и надежного тыла.

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