Удобство родителям учеников

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 14 августа в городе Фергане начали работу ежегодные школьные ярмарки, которые проводятся в целях создания необходимых удобств для родителей школьников в приобретении по доступным ценам качественных учебных принадлежностей, школьной одежды.

По области насчитывается свыше 300 тысяч учащихся, которые получают образование в более 900 общеобразовательных учреждениях. Для своевременного обеспечения учащейся молодежи школьными принадлежностями ярмарки организованы в торговых точках центрального рынка, торговых комплексах и учебных заведениях.

В центре города проводится выставка школьной одежды, за которой закреплены ответственные должностные лица областного управления народного образования. Качество и стоимость реализуемых товаров находится под контролем ответственных лиц. Они также должны соответствовать духовности современной узбекской молодежи.

Немаловажную роль играет способ оплаты приобретаемой продукции. Торговые точки оснащены терминалами, для оплаты пластиковой карточкой, кассовыми аппаратами и другими необходимыми средствами.

Школьные ярмарки также активно проводятся в других городах и районах области, процесс которых контролируется облУНО.

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