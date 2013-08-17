В Фергане определены лучшие юные футболисты региона

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 15 августа завершился региональный этап республиканских соревнований по футболу под названием "Будущее нашего футбола", в котором участвовали дети и подростки в возрасте 9-14 лет.

Данное спортивное мероприятие организовывается общественным фондом "Махалля", Федерацией футбола Узбекистана, Фондом развития детского спорта и ОДМ "Камолот". В нем приняли участие команды Ферганской, Андижанской и Наманганской областей.

По итогам сложных и бескомпромиссных состязаний команд трех областей Ферганской долины победителями объявлены команды "Чиннигарон" Риштанского района Ферганской области (среди детей в возрасте 9-10 лет), "Бувайда" Андижанской области (среди футболистов в возрасте 11-12 лет), команда схода граждан махалли "Иргали" Багдадского района Ферганской области (среди футболистов в возрасте 13-14 лет).

Указанные команды получили возможность принять участие в республиканском этапе турнира "Будущее нашего футбола".

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