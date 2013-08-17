В Навои прошла встреча с воинами, посвященная празднику независимости

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Предпраздничное мероприятие под лозунгом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", посвященное 22-й годовщине независимости страны, состоялось 15 августа в одной из войсковых частей Навоийского гарнизона.

За "круглым столом", организованном в рамках мероприятия областным информационно-библиотечным центром имени Абдуллы Кадырий, на тему "Мы ответственны за мир в нашей Отчизне", собрались солдаты, офицеры и служащие войсковой части.

- Народ никогда не забудет таких своих героев, как Спитамен, Муканна,Тимур Малик, Нажмиддин Кубро, Жалолиддин Мангуберди, которые веками боролись за независимость края. Их подвиг и сегодня является для нас примером героизма и мужества, - сказал в своем выступлении, заместитель командира части по воспитательной работе майор А.Шокиров.

- Наша главная задача как военных - охранять границы нашей Родины от любых посягательств, оберегать мирный труд наших граждан. Мы все ответственны за мир в нашей отчизне.

Во встрече с воинами приняли участие и выступили известный литератор Бако Саидов, директор областного информационно-библиотечного центра Р.Ражабов, заведующий городским отделом пропаганды и духовности У.Жураев и руководитель городского научно-практического центра "Оила" ("Семья") Н.Тошбоева.

Мероприятие завершилось праздничными песнями и танцами в исполнении военнослужащих.

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