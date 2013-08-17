В Навои прошла августовская конференция учителей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. "Поднять на высокий качественный уровень профессионализм и педагогическое мастерство учителей средних общеобразовательных школ" - такой теме была посвящена состоявшаяся 15 августа традиционная августовская конференция навоийских учителей.

В семинаре, который проходил в общеобразовательной школе №16 города Навои, приняли участие учителя и методисты образовательных учреждений города.

В течение трех дней на семинарских занятиях с докладами перед учителями выступали представители областного управления народного образования и специалисты института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

На них в основном шла речь о внедрении передовых педагогических технологий в учебный процесс, об изменениях, внесенных в новые учебники, проводимой работе по изучению иностранных языков. Также было обращено внимание на улучшение качества подготовки учащихся к различным олимпиадам, смотрам-конкурсам, говорилось о школьной форме, педагогической этике.

Тренеры, прошедшие обучение на семинаре, продолжат знакомить учителей с данными вопросами на секционных занятиях, которые продолжат работу в школах города.

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