Наманганские спасатели объясняют людям правила поведения на воде

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Несмотря на неоднократные предупреждения специалистов облУЧС, в Намангане в течение лета утонули 10 купальщиков.

"С начала купального сезона отмечено 10 случаев гибели людей на водах. Во время аномальной жары люди ищут спасения в любых водоемах, пренебрегая нормами безопасности. Порой это заканчивается плохо", – говорит командир поисково-спасательной группы сержант Муроджон Дедакузиев.

В эти жаркие дни спасатели-водолазы облУЧС работают в напряженном режиме и порой выезжают по вызову по несколько раз в день. Часто проводятся и учения по боевой готовности, специальной подготовке. По сигналу тревоги они за считанные секунды грузят оборудование и занимают места в машинах, прибывают на место – каждая секунда на вес золота, надо спасать людей.

Но, несмотря на то, что парни укладываются в норматив, бывает, что помощь запоздала и им приходится не спасать незадачливых купальщиков, а искать утопленников. Стоит сказать, что группа оснащена современным легководолазным снаряжением, гидрокостюмами, средствами связи, укомплектована высококлассными специалистами-водолазами.

"О том, что нельзя купаться в незнакомых местах, мы говорили уже не раз. К сожалению, родители не уделяют должного внимания обучению детей плаванию, не контролируют досуг. Часто бывает, что люди в экстремальной ситуации теряются и не могут вызвать спасателей, или вызывают слишком поздно, не владеют приемами оказания первой помощи. В результате этого нам приходится извлекать трупы", – в свою очередь отмечает преподаватель учебного центра облУЧС А. Юсуфханов.

Он напоминает, что не следует купаться в неприспособленных водоемах, нырять в незнакомых местах, необходимо обязательно учить детей плавать, оказывать первую помощь.

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