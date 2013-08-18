В Нурате наградили победителей конкурса среди первичных женских организаций

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 16 августа в Нурате состоялась церемония награждения победителей областного этапа смотра-конкурса "Самая образцовая первичная организация женских комитетов", посвященного 22-й годовщине независимости Республики Узбекистан.

На церемонии награждения присутствовали представители навоийского областного, районных и городских комитетов женщин региона.

В номинации "Самая образцовая первичная организация Комитета женщин среди махаллинских органов самоуправления граждан" победителем стала первичная женская организация махалли имени Файзуллы Ходжаева Кызылтепинского района.

В номинации "Самая образцовая первичная женская организация на предприятии" первой стала первичная организация ОАО "Кызылкумцемент".

"Самой образцовой первичной организацией в высших учебных заведениях" признана первичная организация Навоийского государственного горного института.

Среди первичных организаций школ самой образцовой признана первичная женская организация общеобразовательной школы №20 Учкудукского района.

Также победителями областного этапа конкурса признаны первичные комитеты женщин Навоийского педагогического колледжа и акционерного общества "Навоий дори-дармон".

Дипломы и ценные подарки победителям вручили, заместитель главы правительства Республики, председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова, председатель Комитета женщин области Анора Бобомуродова, хоким Нуратинского района Кобил Турсунов.

В тот же день для председателей первичных и районных комитетов женщин области в махалле имени Алишера Навои был организован семинар, где участники мероприятия познакомились с деятельностью женской организации махалли.

Участники мероприятия ознакомились с работами по благоустройству района, побывали в "Национальном парке" и историческом комплексе "Чашма".

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