Пищевая промышленность Узбекистана за 7 месяцев выросла на 7,5%

ТАШКЕНТ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития пищевой промышленности Республики за январь-июль 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде объем производства в пищевой промышленности составил 4421,3 млрд. сумов (на 7,5% больше чем за 7 месяцев прошлого года). Удельный вес отрасли в общем объеме промышленной продукции Республики составил 13,2%.

Предприятиями пищевой промышленности Узбекистана увеличено производство таких видов продукции, как мясо и мясопродукты (на 84,8%), макаронные изделия (37,5%), молоко и молочные продукты (29,0%), масло растительное (26,7%), консервы плодоовощные (23,8%), хлеб и хлебобулочные изделия (19,0%), рыбные консервы (12,6%), минеральные воды (8,4%), мыло хозяйственное (5,4%), соль поваренная пищевая (3,8%), мороженое (0,4%).

В январе-июле расширен также выпуск алкогольной продукции, таких видов как: спирт пищевой (на 7,8%), коньяк (6,8%), водка и ликероводочные изделия (4,9%), шампанское (0,5%).

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