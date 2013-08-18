Полиграфическая промышленность Узбекистана за 7 месяцев выросла на 32,2%

ТАШКЕНТ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития полиграфической промышленности в Республике в январе-июле 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятия отрасли произвели продукцию на 349,1 млрд. сумов, что на 32,2% больше соответствующего периода предыдущего года.

В частности, производство книжно-журнальной продукции выросло на 72,1%, газетной продукции – на 24,7%. Выпуск бумажно-беловых товаров увеличен на 23,8%, школьных тетрадей – на 21,9%.

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