В Намангане можно проверить счетчик, не выходя из квартиры

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском центре испытаний и сертификации внедрен новый вид услуг: быстрая и качественная поверка водяных счетчиков на месте без демонтажа счетчиков, что позволяет существенно сэкономить время и трудовые затраты. Это стало возможным благодаря мобильной измерительной установке "Каскад-2П" на базе автомобиля "Дамас".

Раньше для поверки счетчика приходилось вызывать контролера ОПУ "Сувокава" для составления акта, нанимать слесарей-специалистов для демонтажа счетчика. Через несколько дней эта утомительная канитель повторялась в обратном порядке. "Благодаря использование установки "Каскад-2П" поверку можно провести буквально за считанные минуты", – говорит ведущий специалист центра испытаний и сертификации Х. Нишанов.

Напомним, что в соответствии со статьей 14 Закона Республики Узбекистан "О метрологии" приборы учета подлежат обязательной государственной поверке: бытовые водяные счетчики населения должны пройти поверку раз в 4 года, приборы учета предприятий и организаций – раз в 2 года.

Теперь это можно осуществить следующим образом: с помощью председателей СГМ (в многоэтажных домах и ТЧСЖ), работников ОПУ "Сувокава", которым, кстати, надлежит оформить соответствующие направления на поверку, граждане заранее оповещаются о проведении поверки. После этой процедуры ставится государственная печать, подтверждающая соответствие счетчика установленным стандартам, выдается сертификат.

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