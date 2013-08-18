Наманганские партийцы "Миллий тикланиш" готовятся достойно встретить День независимости

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем в пятницу 10-м пленуме областного совета демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") был сделан акцент на претворении в жизнь постановления Президента "О подготовке и праздновании 22-летия государственной независимости Республики Узбекистан",

Также на пленуме подведены итоги работы облсовета партии за первое полугодие, определены перспективные направления деятельности, внесены изменения в состав облсовета и исполнительного комитета, а также обсуждены другие вопросы.

С докладами выступили председатель исполкома облсовета ДПМТ О. Мамадалиев, депутаты областного Совета народных депутатов Т. Файзуллаев, Ж. Каххаров и А. Хожимирзаев.

"За минувшее полугодие проведено более 500 различных мероприятий, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года", – отметил в частности председатель исполкома облсовета ДПМТ О. Мамадалиев.

Также он подчеркнул необходимость реализации выдвинутых в "Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране", озвученной Президентом на совместном заседании палат Олий Мажлиса в ноябре 2010 года, а также программы партии и предвыборной платформы.

Кстати, в выполнении предвыборной платформы большая роль отводится депутатскому корпусу: сегодня в Законодательной палате Олий Мажлиса действует фракция ДПМТ из двух депутатов и 47 депутатов в местных Советах.

С докладами о кадровых изменениях, смете расходов и членских взносах выступили главный специалист канцелярии исполкома ОС ДПМТ Н. Рузиматова и главный бухгалтер Н. Чернова.

В заседании принял участие депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель исполкома ЦС ДПМТ С. Отамуратов и депутат Законодательной палаты, член парламентской фракции партии А. Рахманов.

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