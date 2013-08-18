Работы резчика по дереву хранятся из Избаскана в частных коллекциях многих стран

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Оригинальные беседки, предметы мебели, изготовленные народным мастером Узбекистана Юлбарсали Утагановым из Андижана, популярны во многих странах мира, их можно увидеть также в Москве, Харькове, Санкт-Петербурге, в частных коллекциях в Греции, Индии, Германии, Афганистане.

Среди известных резчиков по дереву из Самарканда, Хивы, Бухары лишь немногие вырезают узоры на трех-четырех уровнях. Эта сложная, почти ювелирная работа требует много времени и терпения. А Юлбарсали Утаганов и его сыновья умудряются вырезать узоры на пяти слоях, что придает изделиям больший объем и красоту. Такой способ чаще применяется ими при создании рельефных портретов, рамок для картин, сувениров.

Дело, начатое отцом, превратилось в семейный бизнес, помогло добиться признания. Подтверждением тому – десятки почетных грамот и сертификаты, полученные Утагановыми на международных, республиканских и областных смотрах-конкурсах, ярмарках, выставках.

Как отметил в своей книге об Утагановых "Эътироф" ("Признание") председатель областного отделения республиканского творческого объединения художников при Академии художеств Узбекистана Дильшадбек Юсупов, основатель династии Утагановых Юлбарсали-ака стал заниматься резьбой по дереву почти 60 лет назад и стал одним из ведущих народных ремесленников Узбекистана.

"В национальном стиле выполнены ими двери областного театра имени Бабура, музея Чулпана, мемориального комплекса Бабура на массиве Багишамал, ворота мечети "Деванбай", а также оригинальные беседки, предметы мебели, украшающие живописные уголки нашей области, Ферганской долины и столицы. Их работы можно увидеть также в Москве, Харькове, Санкт-Петербурге, в частных коллекциях в Греции, Индии, Германии, Афганистане", – пишет далее Дильшадбек Юсупов.

Работам Утагановых присущи оригинальность и высокое качество исполнения, строгое соответствие национальным традициям этого древнего ремесла. Это можно наблюдать на примере мемориального комплекса "Имам аль-Бухорий" в Самарканде – наличники под навесами крыш, ворота и двери, изготовленные Утагановыми, схожи с образцами зодчества ХIV века.

Юлбарсали Утаганов брал уроки у строгих учителей того времени. Всему, что знал сам, обучал сыновей с их детства. Его сын Умидулло окончил столичное художественное училище имени Павла Бенькова. Художник-живописец создает узоры, орнаменты, трафареты, разрабатывает дизайн каждой композиции, общего вида комплексов.

32 внука и 2 правнука Юлбарсали Утаганова уже прошли или им еще предстоит пройти уроки мастерства у деда, прадеда и его сыновей. Девочки учатся наносить на картонку тонкий слой лака, переносить с кальки на поверхность будущего изделия рисунки и узоры. Мальчики обучаются работе резчика – делать на дощечках насечки, выемки, проводить ровные линии.

По инициативе старшего сына Шукрулло в 2000 году на базе своей мастерской Утагановы организовали школу молодых мастеров, где обучаются юноши из разных уголков Ферганской долины, а также из Киргизии и Таджикистана. Здесь приобрели востребованную специальность более трехсот ребят, десятки мальчишек обучает Шукрулло-ака в избасканской школе № 24. Многие воспитанники Утагановых наладили собственный бизнес по изготовлению декоративных деревянных изделий.

"Я вырос в непростое время в обычной семье дехканина. С юности работал трактористом, комбайнером, водителем грузовых машин, в свободное время учился резьбе по дереву. Было нелегко поднимать 12 детей. Горжусь, что наш скромный труд получил высокую оценку", – говорит глава семейства Юлчибай-ака.

Он тепло вспоминает, как на торжественной церемонии открытия мемориального комплекса "Имам Аль-Бухорий" в Самарканде Президент Ислам Каримов лично поблагодарил его и его сыновей за оформление этого комплекса и других объектов, которые стали частью истории и культуры узбекского народа.

"Мне присвоено высокое звание народного усто Узбекистана, а моему сыну Шукрулло – почетное звание народного учителя Узбекистана. Уверен, что и другие сыновья, внуки, наши ученики достойно проявят себя, будут оберегать и продолжать народные традиции ремесленничества", – заключает мастер.

Стоит сказать, что несмотря на почтенный возраст, народный мастер Узбекистана Юлбарсали Утаганов часами работает в пропахшей стружкой мастерской.

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