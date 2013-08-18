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Наманганское объединение обществ защиты прав потребителей добилось удовлетворения претензий
18.08.2013 18:19

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. На днях специалистам Туракурганского районного общества защиты прав потребителей пришлось провести интересное исследование в области автогазового оборудования. А все началось с обращения гражданина Б., автомобиль которого отказались заправлять на автогазонаполнительной станции (АГНКС) по причине якобы неисправного газового баллона.

Оказывается, работники АГНКС мотивировали свои действия тем, что баллоны производства китайской фирмы "Media" были признаны неисправными и опасными. Хотя известно, что под данной торговой маркой действуют несколько предприятий и запрещено использование баллонов, изготовленных на предприятии "Hebel Bagong Industrial Co ltd". Партия столитровых баллонов в количестве 660 штук поступила в республику в 2010 году. Специалисты общества совместно с областным управлением юстиции, областной региональной инспекцией "Саноатгеоконтехназорат" и ООО "Метангазсервис" изучили ситуацию и пришли к выводу, что газовый баллон, установленный на автомобиле данного гражданина, вполне исправный, и он может пользоваться им по всей территории Узбекистана.

По словам председателя областной региональной федерации обществ защиты прав потребителей А. Нематуллина, с начала года поступило более 300 обращений, особенно много жалоб поступает по поводу отвратительного качества коммунальных услуг: отсутствия газа или тепла, отключений электроэнергии, бывают и другие ситуации. Например, встречаются нарекания по поводу низкого качества бытовой электронной техники, строительных материалов и пр. Так, житель Чартака купил машину шифера и был возмущен тем, что часть этого кровельного покрытия буквально раскрошилась при разгрузке.

Сотрудники приложили все силы для того, чтобы рассмотреть претензии в срок и восстановить справедливость, при этом часто привлекаются специалисты других органов. Виновным пришлось возместить ущерб пострадавшим и извиниться, пострадавшим также было возвращено более 18 млн. сумов.

УЗИНФОРМ

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