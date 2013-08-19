"Общественный контроль – важный фактор формирования гражданского общества"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в Ферганском районе Ферганской области 17 августа состоялась беседа "за круглым столом", посвященная укреплению гражданской позиции жителей района, повышению политико-правовой активности и инициативности граждан.

В мероприятии приняли участие активисты сходов граждан, члены политических партий района, сотрудники хокимията, ОДМ "Камолот" и районного отделения фонда "Махалля".

Отмечено, что сегодня перед каждым гражданином и организацией стоит важная задача по осуществлению общественного контроля на районном и областном уровнях. Также разговор шел о разработке правовых механизмов по дальнейшему усилению общественного контроля со стороны общественности, освещена роль институтов гражданского общества по организации общественного контроля над исполнением государственными органами законодательных актов Узбекистана.

В заключение мероприятия его участники обменялись мнениями по вопросам привлечения махаллинских сходов граждан к эффективной организации общественного контроля.

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