В Навои обсудили роль и место общественных институтов в осуществлении экологического контроля

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. 17 августа в Навои прошел "круглый стол" на тему "Роль и место общественных институтов в осуществлении экологического контроля", в котором приняли участие руководители областного отделения независимого института мониторинга формирования гражданского общества и политических партий региона.

Участники мероприятия обсудили вопросы своевременного предупреждения и пресечения случаев загрязнения окружающей среды, повышения ответственности должностных лиц по осуществлению строгого надзора за окружающей средой.

В частности, выступивший на совещании председатель областного Кенгаша Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Х.Жумаев обратил внимание присутствующих на необходимость более широкого привлечения общественности, представителей различных слоев населения и органов государственной власти, для совместного и координированного осуществления на местах экологического контроля.

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