В Южной Корее бесплатно прооперируют группу пациентов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. С 18 августа по 1 сентября трое пациентов с врожденным пороком сердца из города Ташкента пройдут оперативное лечение в Республике Корея в рамках благотворительной программы международной молодежной организации "Junior Chamber International – Коrea".

Данная акция проводится в рамках сотрудничества фонда "Соглом авлод учун" с международной молодежной организацией "Junior Chamber International – JCI" и госпиталем "Пундан Ча" при университете "Ча" (Республика Корея) в области проведения благотворительных операций детям с врожденным пороком сердца в Южной Корее.

Только в 2010-2012 годы в госпитале "Пундан Ча" южнокорейскими специалистами было прооперировано на гуманитарной основе 18 детей из Узбекистана. В апреле 2013 года делегация "JCI Коrea" вместе с врачами госпиталя "Пундан Ча" посетила Узбекистан для медицинского осмотра и отбора детей с врожденным пороком сердца.

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