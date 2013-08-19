



Областной этап шахматных состязаний



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. В колледже предпринимательства и сервиса Нарпайского района Самаркандской области 17 августа завершилось областное первенство по шахматам, организатором которого выступили областная шахматная федерация, районное общество физической культуры и спорта "Ёшлик". В состязаниях приняли участие свыше ста шахматистов со всей Самаркандской области. По итогам соревнований среди взрослых первое место заняла 17-летняя шахматистка, двукратная чемпионка Узбекистана, призер Азиатских игр Ф.Хусаинова. второе и третье места заняли М.зулфикоров из Пайарикского района и Ш.Ганиев из Нарпайского района. Среди юных шахматистов абсолютной победительницей признана С.Алимова из Нурабадского района. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи