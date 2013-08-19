В праздничном настроении

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе №77 города Самарканда 17 августа прошло духовно-просветительское мероприятие, посвященное 22-й годовщине независимости Республики Узбекистан.

Мероприятие, организованное по инициативе городского хокимията, отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования, отдела по делам культуры и спорта, фонда развития детского спорта и ОДМ "Камолот", прошло под девизом "любовь и гордость моя, родной Узбекистан!".

В нем приняли участие представители организаторов, жители сходов граждан махаллей, на территории которых расположена школа, сотрудники государственных и общественных организаций.

На мероприятии с приветственными словами выступил заместитель хокима города Самарканда Ж.Уроков, который поздравил всех участников торжества с общенациональным и государственным праздником.

В рамках мероприятия состоялась концертная программа с участием заслуженного работника культуры Узбекистана Ф.Мирзаева и группы деятелей творчества и искусства города Самарканда.

В продолжение торжества активисты сходов граждан, ученики школы и представители национально-культурных центров организовали выставки, отражающие традиции и обычаи жителей Узбекистана. Среди молодежи были проведены спортивные состязания по футболу, баскетболу, настольному теннису, победителям которых вручены ценные призы от организаторов мероприятия.

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