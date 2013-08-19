Праздник в Каттакурганском районе

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. На территории колледжа экономики и предпринимательства Каттакурганского района Самаркандской области 17 августа состоялось культурно-просветительское мероприятие под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!".

В мероприятии, организованном районным хокимиятом и центром пропаганды духовности, приняли участие жители и учащаяся молодежь махаллинских сходов граждан "Мундиён", "Катаминг", "Куштепа" Куштепинского района.

Цель мероприятия заключалась в организации содержательного досуга молодежи, привлечении ее к духовно-просветительским, культурным и спортивным мероприятиям.

В процессе торжества состоялась концертная программа с участием местных певцов и вокально-инструментальных групп. В их исполнении прозвучали песни и мелодии, воспевающие Родину, независимость и любовь к мирной жизни.

Также были организованы национальные игры и спортивные состязания.

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