



В навоийском колледже обсудили вопросы профессионального образования молодежи



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. Совещание, прошедшее 19 августа в Навоийском технико-экономическом профессиональном колледже, было посвящено статье Генерального прокурора Республики Узбекистан Р. Кодирова "Обязательное обучение среднему и среднеспециальному, профессионального образованию как важный фактор воспитания всесторонне развитого молодого поколения". В совещании приняли участие и выступили профессора и преподаватели высших учебных заведений, работники махаллинских комитетов, сотрудники правоохранительных органов, представители общественных организаций. Также по данной актуальной теме своими мыслями поделились учителя и мастера производственного обучения колледжа и родители учащихся. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи