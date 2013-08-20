В детском лагере "Камалак" прошел вечер, посвященный 75-летию писателя У.Усмонова

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа в детском летнем оздоровительном лагере "Камалак" прошел литературный вечер на тему " Мастер, уверенный в своих способностях и в своем будущем", посвященный 75-летию писателя и журналиста Уктама Усмонова, инициированный работниками областного информационно библиотечного центра имени А. Кодирий.

Участники мероприятия ознакомились с творчеством писателя, заслушали доклады на темы "Личность - распространитель культуры" и "Мастер и жизненные грани".

Также на вечере присутствующие стали участниками литературного чтения на тему "Узбекистан - моя Родина", ознакомились с театрализованными сценками по произведениям узбекских и зарубежных поэтов и писателей.

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