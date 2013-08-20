"Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. Под этим девизом в Бувайдинском районе Ферганской области 19 августа прошел литературно-художественный вечер с участием поэтов, писателей и актеров Ферганской области. В нем приняли участие ученики профессиональных колледжей, активисты молодежных движений, политических партий, представители ходов граждан махаллей, сотрудники центра пропаганды духовности, районного хокимията и другие.

Мероприятие было организовано во исполнение Постановления главы государства о подготовке и проведении празднования 22-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан, а также нацелено на разъяснение жителям махаллей сути и значения демократических преобразований в стране за последние годы.

В ходе вечера разговор шел о произошедших изменениях, проводимых созидательных и строительных работах в Ферганской области по изменению внешнего облика городов и сел. Отмечено, что в основе всех достижений страны лежит мир и спокойствие граждан и общества.

В конце мероприятия группа активных граждан была награждена ценными подарками в честь Дня независимости и состоялась концертная программа с песнями о Родине.

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