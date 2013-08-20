Молодежь – опора государства

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе №52 города Самарканда 19 августа прошел молодежный фестиваль, посвященный празднованию Дня независимости страны.

В мероприятии, прошедшем под девизом "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!", приняли участие учащаяся молодежь, студенты вузов, преподаватели и руководители кружков, действующих на территории школы, представители городского отдела народного образования, хокимията города Самарканда и другие.

Под звонкие мелодии карнаев и сурнаев на территории школы собрались почтенные старцы и молодежь из местных махаллей. В процессе торжества была организована выставка образцов продукции ремесленников, золотошвейного искусства, национальной одежды. Представители школьных кружков также развернули показ своих достижений и изобретений.

На школьной спортивной площадке состоялись соревнования по курашу и перетягиванию каната, а на сцене школы была организована концертная программа с участием знаменитых певцов города Самарканда.

В конце мероприятия самым активным его участникам были вручены ценные подарки от имени городского хокимията.

В мероприятии также принял участие заместитель хокима области Ш.Кулматов.

УЗИНФОРМ