За полгода в Узбекистане создано 22,5 тысячи предприятий

ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана опубликовал информацию о количестве зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июля 2013 года (без учета дехканских и фермерских хозяйств).

Согласно этим данным, в январе-июне текущего года в Республике вновь создано 22,5 тысячи хозяйствующих субъектов. Основная доля вновь созданных субъектов приходится на город Ташкент (16,3%), Кашкадарьинскую (8,5%), Самаркандскую (8,2%), Джизакскую (8,0%) области. В секторальном разрезе больше всего предприятий образовано в сфере сельского и лесного хозяйства (37,7%), промышленности (19,8%), торговли и общественного питания (18,8%).

За полгода ликвидировано 14,7 тысячи предприятий и организаций, в том числе 3,3 тысячи ликвидировано добровольно. В отраслевой структуре ликвидированных предприятий на долю торговли и общественного питания приходится 31,3%, сельского хозяйства – 25,4%, промышленности – 14,2%.

Общее количество юридических лиц, зарегистрированных на 1 июля 2013 года, составило 539,2 тысяч единиц, из них действующих – 512,2 тысяч единиц (95,0%). В отраслевом разрезе наибольшее число предприятий и организаций (без фермерских хозяйств) зарегистрировано в торговле и общественном питании (24,7%), сельском и лесном хозяйстве (20,9%), промышленности (14,2%) и строительстве (7,4%).

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