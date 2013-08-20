Субъектами МСБ за полгода произведено 43,2% ВВП Узбекистана

Субъектами МСБ за полгода произведено 43,2% ВВП Узбекистана20.08.2013 16:14
ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. В первом полугодии 2013 года субъектами малого предпринимательства (бизнеса) Узбекистана произведено 43,2% общего объема ВВП, что на 0,6 процентных пункта больше, чем за соответствующий период прошлого года. Такие данные опубликовал Госкомстат Республики.
Доля малых предприятий и микрофирм в экономике страны за отчетный период составила 25,9%, против 25,8% в январе-июне 2012 года.
За 6 месяцев 2013 года субъектами малого предпринимательства (бизнеса) обеспечена занятость 9371,6 тысячи человек или 75,5% всех занятых в экономике, в том числе в индивидуальном секторе занято 7117,9 тысячи человек, на малых предприятиях и микрофирмах – 2253,7 тысячи человек.
Вклад субъектов малого предпринимательства (бизнеса) в экономику страны в январе-июне 2013 года:
|Сфера
|Объем, млрд. сумов
|Доля в общем объеме, %
|Темп роста, %
|Промышленность
|6531,7
|22,9
|13,9
|Инвестиции
|3963,7
|32,8
|4,7
|Строительство
|4460,5
|70,9
|12,0
|Розничный товарооборот
|9046,7
|43,8
|11,9
|Платные услуги
|3251,6
|40,9
|5,5
|Грузооборот автотранспорта
|-
|80,2
|7,0
|Пассажирооборот
|-
|87,2
|6,8
Субъектами МСБ в отчетном периоде экспортировано продукции (товаров и услуг) на $1308,0 млн. (19,2% к общему объему экспорта), импортировано – на $2594,9 млн. (40,7% всего импорта).
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