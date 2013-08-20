Субъектами МСБ за полгода произведено 43,2% ВВП Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. В первом полугодии 2013 года субъектами малого предпринимательства (бизнеса) Узбекистана произведено 43,2% общего объема ВВП, что на 0,6 процентных пункта больше, чем за соответствующий период прошлого года. Такие данные опубликовал Госкомстат Республики.

Доля малых предприятий и микрофирм в экономике страны за отчетный период составила 25,9%, против 25,8% в январе-июне 2012 года.

За 6 месяцев 2013 года субъектами малого предпринимательства (бизнеса) обеспечена занятость 9371,6 тысячи человек или 75,5% всех занятых в экономике, в том числе в индивидуальном секторе занято 7117,9 тысячи человек, на малых предприятиях и микрофирмах – 2253,7 тысячи человек.

Вклад субъектов малого предпринимательства (бизнеса) в экономику страны в январе-июне 2013 года:

Сфера Объем, млрд. сумов Доля в общем объеме, % Темп роста, % Промышленность 6531,7 22,9 13,9 Инвестиции 3963,7 32,8 4,7 Строительство 4460,5 70,9 12,0 Розничный товарооборот 9046,7 43,8 11,9 Платные услуги 3251,6 40,9 5,5 Грузооборот автотранспорта - 80,2 7,0 Пассажирооборот - 87,2 6,8

Субъектами МСБ в отчетном периоде экспортировано продукции (товаров и услуг) на $1308,0 млн. (19,2% к общему объему экспорта), импортировано – на $2594,9 млн. (40,7% всего импорта).

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